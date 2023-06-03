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Gündem İsmail Saymaz'dan bomba iddia! CHP'de yarın bu olacak
Gündem

İsmail Saymaz'dan bomba iddia! CHP'de yarın bu olacak

Yeniakit Publisher
2023-06-03 11:32:00 -
İsmail Saymaz'dan bomba iddia! CHP'de yarın bu olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MYK üyelerinin istifa etmesinin ardından önceki gün Genel Merkez’de bir araya geldi. Önceki günkü görüşmenin ardından kamuoyuna bilgi verilmedi. Bu gelişme güncelliğini korurken, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun yeniden bir araya geleceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı seçiminin sona ermesinin ardından CHP Genel Merkezi’ndeki hareketlilik devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MYK üyelerinin istifa etmesinin ardından önceki gün Genel Merkez’de bir araya geldi. Önceki günkü görüşmenin ardından kamuoyuna bilgi verilmedi.

Bu gelişme güncelliğini korurken, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun yeniden bir araya geleceği iddia edildi.

CHP'ye yakın gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun bu pazar günü yeniden görüşeceği belirtiliyor” ifadelerini kullandı.
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Öte yandan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yapılması beklenen görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

 

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