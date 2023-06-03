İsmail Saymaz'dan bomba iddia! CHP'de yarın bu olacak

Cumhurbaşkanı seçiminin sona ermesinin ardından CHP Genel Merkezi’ndeki hareketlilik devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MYK üyelerinin istifa etmesinin ardından önceki gün Genel Merkez’de bir araya geldi. Önceki günkü görüşmenin ardından kamuoyuna bilgi verilmedi.

Bu gelişme güncelliğini korurken, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun yeniden bir araya geleceği iddia edildi.

CHP'ye yakın gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun bu pazar günü yeniden görüşeceği belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yapılması beklenen görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.