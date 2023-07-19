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Medya İsmail Saymaz neye uğradığını şaşıracak! "Bre vicdansız" deyip tokat manyağı yaptı
Medya

İsmail Saymaz neye uğradığını şaşıracak! "Bre vicdansız" deyip tokat manyağı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 13:00:00 -
İsmail Saymaz neye uğradığını şaşıracak! "Bre vicdansız" deyip tokat manyağı yaptı

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 bakanlığın 10'unu dağıttığını belirtip “Dünyada bu kadar gevşek parti görmedim” diyen İsmail Saymaz’ı madara etti.

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 bakanlığın 10'unu dağıttığını belirtip “Dünyada bu kadar gevşek parti görmedim” diyen İsmail Saymaz’ı madara etti. “Bre vicdansız!.. 'Geliyor gelmekte olan', 'demokrat dede', 'en az yüzde 60', 'birleşe birleşe şey'olacaklar…’ vesaire diyen kimdi?..

CHP'yi gevşeten sizsiniz!..” ifadelerini kullanan Genç, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Yoldan geçene bakanlık teklif etmiş!..

Ümit Özdağ'ın iddiasına göre, Kılıçdaroğlu kendisine üç bakanlık vadetmiş. Seçim kazanılsaymış kendisi İçişleri Bakanı olacakmış. Ayrıca MİT Başkanlığı için de Ümit Özdağ'ın partisine sözlü güvence vermiş Bye Kemal...
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En CHP'li ve fakat en tarafsız gazeteci Saymaz da isyan etmiş; "Aday olmak için zaten 39 vekil vermiş. 17 bakanlığın 10'unu da kafadan dağıtmış. 'Dünyada bu kadar gevşek parti görmedim' demiş...

Bre vicdansız!.. 'Geliyor gelmekte olan', 'demokrat dede', 'en az yüzde 60', 'birleşe birleşe şey'olacaklar..,' vesaire diyen kimdi?..

CHP'yi gevşeten sizsiniz!..”

 

 

 

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