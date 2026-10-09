Borsa İstanbul kazandırdı

Yurt içinde de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık ve holding sektöründeki satışlara karşın, küresel piyasalardaki pozitif seyre paralel günü alıcılı bir seyirle tamamladı. Bununla birlikte AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre kurulca belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye malvarlığından, net yatırım tutarı 1 milyon Türk lirasının altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon Türk lirası ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılabilecek.