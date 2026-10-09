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Dünyanın en pahalısının hasadı başladı: Kilosu tam tamına 800 bin lira!

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Dünyanın en pahalısının hasadı başladı: Kilosu tam tamına 800 bin lira!

Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen Safranbolu'nun coğrafi tescilli safranda hasat zamanı geldi. Yeni yılda kilosu 800 bin lira olarak belirlendi.

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Foto - Dünyanın en pahalısının hasadı başladı: Kilosu tam tamına 800 bin lira!

arabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve 'dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda hasat maratonu başladı. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenen safranın bu yılki hasadından elde edilecek ürün 800 bin liradan satışa sunulacak.

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Foto - Dünyanın en pahalısının hasadı başladı: Kilosu tam tamına 800 bin lira!

HASAT KASIM ORTASINA KADAR SÜRECEK! Kasım ayının ortalarına kadar sürecek hasat döneminde, safran tarlaları ziyaretçileri de ağırlayacak. Ziraat mühendisi ve safran üreticisi Mine Yılmaz, 7 Ekim itibarıyla safranların çiçek açmaya başladığını belirterek, çiçeklenme yoğunluğunun ve hasat döneminin yaklaşık 45 gün sürdüğünü söyledi.

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Foto - Dünyanın en pahalısının hasadı başladı: Kilosu tam tamına 800 bin lira!

Yaklaşık 20 dekarlık alanda üretim yaptıklarını aktaran Yılmaz, farklı yaşlardaki parsellerde yetiştiricilik gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yılmaz, bitkinin biyolojik özellikleri nedeniyle üç yıllık parsellerde daha fazla çiçek verimi beklediklerini dile getirerek, hasat süresince her gün çiçek toplayacaklarını kaydetti.

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Foto - Dünyanın en pahalısının hasadı başladı: Kilosu tam tamına 800 bin lira!

Son 5 yılla kıyaslandığında bu yıl sonbahar yağışlarının ve hava şartlarının daha iyi seyrettiğini anlatan Yılmaz, bunun çiçeklenme tarihini etkilediğini vurguladı. Yılmaz, safranların bu yıl yaklaşık 1-1 buçuk hafta erken çiçek açtığını belirterek, çiçeklenme yoğunluğuna göre ziyaretçilere hasat deneyimi yaşatmayı da planladıklarını bildirdi. Çocukluğunun safran üretim çiftliğinde geçtiğini aktaran Yılmaz, babasıyla birlikte tarlada çalışarak yetiştiriciliği öğrendiğini, ziraat mühendisi olduktan ve yüksek lisans çalışmalarına başladıktan sonra son iki yıldır üretimi daha profesyonel şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

#5
Foto - Dünyanın en pahalısının hasadı başladı: Kilosu tam tamına 800 bin lira!

Safran üreticisi İsmail Yılmaz da safranı yakından görmek isteyen ziyaretçileri tarlalarına davet etti. Bu yıl yeni sezon ürününün gram fiyatını 800 lira, kilogram fiyatını ise 800 bin lira olarak belirlediklerini ifade eden Yılmaz, sezon sonunda elde edilecek toplam miktarın netleşeceğini, yaklaşık 15 kilogram ürün beklediklerini söyledi.

#6
Foto - Dünyanın en pahalısının hasadı başladı: Kilosu tam tamına 800 bin lira!

Yılmaz, Safranbolu'da 1-4 Kasım tarihlerinde 10. Safran Festivali'nin düzenleneceğini belirterek, 4 gün sürecek etkinliğin bu yıl daha uluslararası nitelikte gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

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