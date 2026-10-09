Dünyanın en pahalısının hasadı başladı: Kilosu tam tamına 800 bin lira!

Son 5 yılla kıyaslandığında bu yıl sonbahar yağışlarının ve hava şartlarının daha iyi seyrettiğini anlatan Yılmaz, bunun çiçeklenme tarihini etkilediğini vurguladı. Yılmaz, safranların bu yıl yaklaşık 1-1 buçuk hafta erken çiçek açtığını belirterek, çiçeklenme yoğunluğuna göre ziyaretçilere hasat deneyimi yaşatmayı da planladıklarını bildirdi. Çocukluğunun safran üretim çiftliğinde geçtiğini aktaran Yılmaz, babasıyla birlikte tarlada çalışarak yetiştiriciliği öğrendiğini, ziraat mühendisi olduktan ve yüksek lisans çalışmalarına başladıktan sonra son iki yıldır üretimi daha profesyonel şekilde sürdürdüklerini kaydetti.