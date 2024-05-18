İsmail Saymaz için harekete geçildi! İfadeye çağrılacak
İsmail Saymaz'ın, devlete ait bazı gizli bilgi ve belgeleri açıklaması nedeniyle ifadeye çağrılacağı iddia edildi.
Sözcü yazarı ve gazeteci İsmail Saymaz'la ilgili devlete ait bazı gizli bilgi/belgeleri kamuoyuna açıklaması nedeniyle flaş bir iddia ortaya atıldı.
DEVLETE AİT BİLGİLERİ YAYIMLAMAKTAN İFADEYE ÇAĞRILACAK
Saymaz'ın, devlete ait bazı gizli bilgi/belgeleri kamuoyuna açıklaması ve Sinan Ateş, Ayhan Bora Kaplan, Kobani Davalarıyla ilgili pek çok bilgi/belgeyi yayınlaması nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağrılacağı iddia edildi.
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