  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsmail Saymaz için harekete geçildi! İfadeye çağrılacak
Gündem

İsmail Saymaz için harekete geçildi! İfadeye çağrılacak

Yeniakit Publisher
2024-05-18 20:58:00 -
İsmail Saymaz için harekete geçildi! İfadeye çağrılacak

İsmail Saymaz'ın, devlete ait bazı gizli bilgi ve belgeleri açıklaması nedeniyle ifadeye çağrılacağı iddia edildi.

Sözcü yazarı ve gazeteci İsmail Saymaz'la ilgili devlete ait bazı gizli bilgi/belgeleri kamuoyuna açıklaması nedeniyle flaş bir iddia ortaya atıldı.

DEVLETE AİT BİLGİLERİ YAYIMLAMAKTAN İFADEYE ÇAĞRILACAK

Saymaz'ın, devlete ait bazı gizli bilgi/belgeleri kamuoyuna açıklaması ve Sinan Ateş, Ayhan Bora Kaplan, Kobani Davalarıyla ilgili pek çok bilgi/belgeyi yayınlaması nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağrılacağı iddia edildi.

İsmail Saymaz Bunları Yazmaz! 1 milyon 600 bin liralık faturaları da yaz Saymaz
İsmail Saymaz Bunları Yazmaz! 1 milyon 600 bin liralık faturaları da yaz Saymaz

Gündem

İsmail Saymaz Bunları Yazmaz! 1 milyon 600 bin liralık faturaları da yaz Saymaz
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsmail Saymaz bakalım şimdi ne halt edecek! Bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz! "Böyle de yüzsüz, böyle de arsızlar"
İsmail Saymaz bakalım şimdi ne halt edecek! Bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz! “Böyle de yüzsüz, böyle de arsızlar”

Gündem

İsmail Saymaz bakalım şimdi ne halt edecek! Bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz! “Böyle de yüzsüz, böyle de arsızlar”

İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak
İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak

Gündem

İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak

İsmail Saymaz’dan büyük edepsizlik! Sende hiç utanma arlanma yok mu be adam! Tüh sana
İsmail Saymaz’dan büyük edepsizlik! Sende hiç utanma arlanma yok mu be adam! Tüh sana

Gündem

İsmail Saymaz’dan büyük edepsizlik! Sende hiç utanma arlanma yok mu be adam! Tüh sana

İsmail Saymaz’dan büyük edepsizlik! Sende hiç utanma arlanma yok mu be adam! Tüh sana
İsmail Saymaz’dan büyük edepsizlik! Sende hiç utanma arlanma yok mu be adam! Tüh sana

Gündem

İsmail Saymaz’dan büyük edepsizlik! Sende hiç utanma arlanma yok mu be adam! Tüh sana

{relation id:1845599 slug:'ismail-saymaz-bakalim-simdi-ne-halt-edecek-bu-saatten-sonra-artik-insan-icine-cikamaz-boyle-de-yuzsuz-boyle-de-arsizlar'}

{relation id:1845599 slug:'ismail-saymaz-bakalim-simdi-ne-halt-edecek-bu-saatten-sonra-artik-insan-icine-cikamaz-boyle-de-yuzsuz-boyle-de-arsizlar'}

{relation id:1845582 slug:'ismail-saymaz-bunlari-yazmaz-1-milyon-600-bin-liralik-faturalari-da-yaz-saymaz'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23