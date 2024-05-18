İsmail Saymaz için harekete geçildi! İfadeye çağrılacak

Sözcü yazarı ve gazeteci İsmail Saymaz'la ilgili devlete ait bazı gizli bilgi/belgeleri kamuoyuna açıklaması nedeniyle flaş bir iddia ortaya atıldı.

DEVLETE AİT BİLGİLERİ YAYIMLAMAKTAN İFADEYE ÇAĞRILACAK

Saymaz'ın, devlete ait bazı gizli bilgi/belgeleri kamuoyuna açıklaması ve Sinan Ateş, Ayhan Bora Kaplan, Kobani Davalarıyla ilgili pek çok bilgi/belgeyi yayınlaması nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağrılacağı iddia edildi.

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