İsmail Saymaz çılgına döndü! Skandallar dizisi çileden çıkardı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, “Bir partinin 100 yılda yaşayacağı skandallar dizisini CHP, dört ayda gördü” dedi.

Saymaz, Saadet ve Gelecek Partisi’ne verilen 39 milletvekili ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile imzalanan “gizli protokol” hatırlatması yaptığı yazısında, son patlak veren “danışman” olayına değindi.

Saymaz, Cumhur İttifakı paydaşlarıyla fotoğrafları olan ama seçimlerde CHO lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz ile Kılıçdaroğlu’na “kanı bozuk” ve Atatürk’e “maymun diyen Perinaz Yaman'a danışmanlık verilmesini şu şekilde eleştirdi:

“Meğer CHP'de kariyer yapmak için AK Parti'den milletvekili veya milletvekili adayı olmak yetiyormuş. İşte bu yüzden… Atatürkçü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirel paylaşımlarından dolayı ihraç edilmiş olduğu partide Atatürk'e “Maymun” demeye getiren Yaman'a danışmanlık veriliyor. İşte bu yüzden… İstanbul'u çeyrek asır sonra kazanan Ekrem İmamoğlu'na değişim istediği için “CHP kimsenin kariyer yapma yeri değildir” diye parmak sallanırken, Erdoğan sevdalısı Cengiz'e oda tahsis ediliyor. Cengiz, görmüş olduğu hürmetten cesaret alarak, Kılıçdaroğlu'na armağan ettiği kılıcın fotoğrafıyla değişimcileri tehdit ediyor.”

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