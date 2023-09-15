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Medya İsmail Saymaz bombayı patlattı! AK Parti’nin İstanbul adayı bu 5 isimden biri olacak
Medya

İsmail Saymaz bombayı patlattı! AK Parti’nin İstanbul adayı bu 5 isimden biri olacak

Yeniakit Publisher
2023-09-15 11:07:00 -
İsmail Saymaz bombayı patlattı! AK Parti’nin İstanbul adayı bu 5 isimden biri olacak

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için beş isim üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için beş isim üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

“İktidar yol ayrımında” diyen Saymaz, “Tanınmış bakanlar mı olsun… Yoksa başarılı bir ilçe belediye başkanı mı? Kadir Topbaş gibi muhalefetle barışık, parti tabanı dışından oy alabilecek bir isim mi olsun… Yoksa muhalefetle dişe diş kavga edecek, muhafazakar kimliği ağır basan bir siyasi mi” sorularının gündemde olduğunu kaydetti.

Saymaz, İBB adaylığı için AK Parti içinde öne çıkan beş ismi şöyle sıraladı:

“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. (…)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. (…)

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu. (…)

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. (…)

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen. (…)”

 

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