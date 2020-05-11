İsmail Küçükkaya’nın sorularına Prof. Dr. Alpay Azap’dan tedirgin eden cevap
FOX TV'ye konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, İsmail Küçükkaya’nın sorularına cevap verdi. Alpay Azap, eski normale dönüşün 1-2 yıl boyunca mümkün olmayacağını belirtti.
Normalleşme adımları kapsamında alınan kararlar çerçevesinde AVM'lerin 4'te 3'ü bugün alınan önlemler eşliğinde açılıyor.
FOX TV’ye Çalar Saat programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, alışveriş merkezlerinin açılışına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Çok zorunda kalmazsam gitmem"
Küçükkaya’nın “Siz AVM’ye gider misiniz” sorusuna Prof. Azap, “Gitmem, çok zorunda kalmazsam gitmem. AVM’ye gitmem gerekirse tedbirlere dikkat ederek giderim, işimi halledip ayrılırım” yanıtını verdi.
1-2 yıl içinde ancak mümkün olacak
Salgın öncesindeki gibi topluca AVM’ye gidip vakit geçirmenin yapılmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Azap, eski normale dönüşün 1-2 yıl boyunca mümkün olmayacağını belirtti.
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