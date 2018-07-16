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İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu

ABD'li medya patronu Rupert Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV kanalında sunuculuk yapan İsmail Küçükkaya 15 Temmuz'un 2. yıl dönümünde şehitleri anma programına elindeki Türk bayrağı ile katılınca sosyal medyada alay konusu oldu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:11
İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu

Yaptığı yanlı yayınlarla CHP ve HDP'nin büyük destekçisi olan İsmail Küçükkaya'nın sosyal paylaşım platformu Twitter'da paylaştığı fotoğraf 15 Temmuz destanını kontrollü darbe olarak nitelendiren CHP'liler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Küçükkaya, fotoğrafın altına ise "15 Temmuz, yaşadığımız en büyük kabustu. İç savaşın eşiğinden döndüğümüz bir kabus. FETÖ kalkışması, milletçe ve Atatürkçü subaylarca püskürtüldü" diye yazdı.

Sosyal Bedevi isimli bir hesaptan atılan tweet ise onlarca paylaşım aldı.

SEÇİM GECESİ CHP'LİLERİN HEDEFİ OLDU

İsmail Küçükkaya, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçim akşamı kendisine attığı whatsap mesajını canlı yayında açıklamasının ardından başta Muharrem İnce ve CHP'liler tarafından yoğun eleştiriye tutulmuş konuya ilişkin defalarca açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Küçükkaya'nın paylaştığı 15 Temmuz fotoğrafı taraf mı değiştirdi? Başka kanala transfer mi oluyor? söylentilerine neden oldu.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:11
  1. ABD
  2. İsmail Küçükkaya
  3. CHP
  4. Muharrem İnce
  5. HDP

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  • Adnan Adnan 33 dk önce
    Bırakın gelsin. Bırakın
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