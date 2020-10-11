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Medya İsmail Küçükkaya: Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana geldi
Medya

İsmail Küçükkaya: Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana geldi

Geçtiğimiz günlerde FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal ile ilgili yalan dolu açıklamalar yaparak hükümeti suçlayıcı sözler sarf eden İsmail Küçükkaya, Ana Haber konusunda ilk teklifin kendisine geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:12:00 -
İsmail Küçükkaya: Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana geldi

FOX TV'de sabahları Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ın istifası ile ilgili algı dolu açıklamalar yaptıktan sonra yine gündeme gelme çabasına girişti.

FOX Ana Haber'i bırakan Fatih Portakal'ın ayrılma kararını nasıl aldığını açıklayan İsmail Küçükkaya, Doğan Şentürk'ün onu aradığını ve inanamadığını söyledi.

Küçükkaya o anları şöyle anlattı:

"Doğan Şentürk aradı beni. Tatile gidiyordum, 'Gitme' dedi. Neden diye sordum. 'Fatih Portakal bırakıyor' dedi. Yok canım, bırakmaz dedim. Çünkü bazen oluyordu biraz, Fatih spontane yaşayan birisi. Kesin bırakacağını söyledi bana. Ağustos başında söylemiş Fatih bırakacağını. Çok ikna etmeye çalıştığını söyledi. Bazı isimleri yanına yollamış ikna edebilmek için. Hem Fatih'e hem de eşine. Kendisi de gitmiş, ikna edememiş. Bana 'Sen kalıyorsun, ana habere seni düşünüyoruz' dedi. Ben de 'Senin elinde iki mecra var biri ana haber var biri Çalar Saat. Ben sabahı yapmak istiyorum. Hatta yıllarca yapmak istiyorum' dedim. Sonra iki arkadaş konuştuk, kim olabilir diye."

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