  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İsmail Küçükkaya böyle veda etti! ‘Benden haber alamazsanız...’

ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu FOX kanalında Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, Twitter'dan veda paylaşımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:12:00 -

Eşine şiddet haberleriyle gündemde olan İsmail Küçükkaya, yaptığı paylaşımla programlarına ara verdiğini ifade etti.

İstanbul Boğazı'ndan Anadolu Yakası'na otomobille geçerken bir video paylaşan Küçükkaya, "Bana bi süre müsade. Haber alamazsanız merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Tatile çıktığı ifade edilen Küçükkaya, programlarına ne kadar süre ara verdiğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

İşte Küçükkaya'nın o paylaşımı:

Bana bi süre müsade. Haber alamazsanız merak etmeyin. Herkes kendine iyi baksın. Sosyal mesafeye dikkat! Artık ‘kontrollü sosyal hayat’

Sosyal medya ayaklandı! İsmail Küçükkaya’ya şamar
Sosyal medya ayaklandı! İsmail Küçükkaya’ya şamar

Gündem

Sosyal medya ayaklandı! İsmail Küçükkaya’ya şamar

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ile ilgili yeni iddia! 'FOX TV'de bir şeyler oldu!'
Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ile ilgili yeni iddia! 'FOX TV'de bir şeyler oldu!'

Medya

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ile ilgili yeni iddia! 'FOX TV'de bir şeyler oldu!'

İlber Ortaylı ile görüntüleri olay oldu! Gelen tepkileri kaldıramayan İsmail Küçükkaya’dan açıklama
İlber Ortaylı ile görüntüleri olay oldu! Gelen tepkileri kaldıramayan İsmail Küçükkaya’dan açıklama

Medya

İlber Ortaylı ile görüntüleri olay oldu! Gelen tepkileri kaldıramayan İsmail Küçükkaya’dan açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı