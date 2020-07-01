İsmail Küçükkaya böyle veda etti! ‘Benden haber alamazsanız...’
ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu FOX kanalında Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, Twitter'dan veda paylaşımı yaptı.
Eşine şiddet haberleriyle gündemde olan İsmail Küçükkaya, yaptığı paylaşımla programlarına ara verdiğini ifade etti.
İstanbul Boğazı'ndan Anadolu Yakası'na otomobille geçerken bir video paylaşan Küçükkaya, "Bana bi süre müsade. Haber alamazsanız merak etmeyin" ifadelerini kullandı.
Tatile çıktığı ifade edilen Küçükkaya, programlarına ne kadar süre ara verdiğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.
İşte Küçükkaya'nın o paylaşımı:
Bana bi süre müsade. Haber alamazsanız merak etmeyin. Herkes kendine iyi baksın. Sosyal mesafeye dikkat! Artık ‘kontrollü sosyal hayat’