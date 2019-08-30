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İsmail Köybaşı'nın yeni takımı şaşırttı!

Fenerbahçe'den ayrılan defans oyuncusu İsmail Köybaşı, La Liga ekiplerinden Granada'ya transfer oldu.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:34
İsmail Köybaşı'nın yeni takımı şaşırttı!

Fenerbahçe'deki sözleşmesi tamamlandıktan sonra serbest kalan İsmail Köybaşı'nın yeni takımı belli oldu. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, La Liga ekibi Granada'ya transfer oldu.

Soldado'yla aynı takımda olacak

Granada, İsmail Köybaşı'nın transferini sosyal medyadan duyurdu. Granada, daha önce Fenerbahçe'den ayrılan Roberto Soldado'yu da kadrosuna katmıştı.

Futbolseverleri şaşırttı

Son olarak Fenerbahçe'de top koşturan İsmail Köybaşı daha önce Beşiktaş ve Gaziantepspor formaları da giydi. İsmail Köybaşı'nın La Liga'ya transfer olması futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:34
  1. Fenerbahçe
  2. İsmail Köybaşı
  3. Granada
  4. Beşiktaş
  5. Gaziantepspor
  6. Roberto Soldado

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