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Spor İsmail Kartal'la devam edilecek mi? "Hem kulübü hem hocayı tanıyorum" diyen Rıdvan Dilmen'den açıklama
Spor

İsmail Kartal'la devam edilecek mi? "Hem kulübü hem hocayı tanıyorum" diyen Rıdvan Dilmen'den açıklama

Fenerbahçe'nin galibiyet serisini sürdürdüğü Göztepe maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe İsmail Kartal ile devam edecek mi?" sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 08:49:00 -
İsmail Kartal'la devam edilecek mi? "Hem kulübü hem hocayı tanıyorum" diyen Rıdvan Dilmen'den açıklama

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasını da galibiyetle tamamladı. Kadıköy'de Göztepe'yi ağırlayan Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe, İsmail Kartal ile çıktığı son 9 maçında 8. galibiyetini elde etti. TRT Spor'da maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe İsmail Kartal ile devam edecek mi?" sorusunu cevapladı.

İsmail Kartal'ın şu andaki performansıyla devam etmeyi hak ettiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Burada oturmakla Fenerbahçe Kulübü Başkanı koltuğunda oturmak aynı şey değil. Sanki ibre İsmail hocadan yana. Hem hocayı hem kulübü tanıyorum. Planlama şuydu; 'Löw gelirse İsmail hocayı da yanına koyarız' diyorlardı diye tahmin ediyorum. Futbolda dün yoktur. Rizespor'la beraberlik bir de derbi mağlubiyeti hemen hoca arayışları başlar." dedi

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