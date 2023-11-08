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Spor İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması
Spor

İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-08 20:20:00 - 2023-11-08 20:50:12
İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Ludogorets maçı öncesi sakat oyuncularla ilgili olarak bilgilendirmede bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Sakatlıkların bir an önce bitmesini istiyoruz"

Fenerbahçe teknik direktörü açıklamasında; "Ludogorets iyi bir takım. Bulgaristan Ligi'nde de yükselişte. Ama biz de Fenerbahçe olarak sezona iyi başladık. Grupta lider pozisyondayız ve bunu devam ettirip lider olarak çıkmak istiyoruz. Hiçbir takımın, teknik direktörün başına gelmesini istemediğimiz şeyler oldu. Sakatlıkların bir an önce bitmesini istiyoruz. Sağlık departmanımız hummalı bir şekilde uğraşıyor. Benim bir şey söylemem doğru değil. Bazıları Adana Demirspor maçına belki yetişebilir. Zamanla yarışıyoruz. Kesin olan bir şey yok." dedi.

İsmail Kartal sözlerinin devamında; "3 puan alırsak lider çıkmayı garantiliyoruz. Maç için bütün kurgumuzu kazanmak üzerine yapacağız." ifadelerini kullandı.

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