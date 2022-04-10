İsmail Kartal'dan Kerem ve Babel itirafı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz"

"Bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçın önemini ve anlamını anlattım. 'Kendi işimizi yapalım' dedim ve sahada bunu yaptık. Rakip kim olursa olsun, kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Oyunda da sakin kaldık ve beklemesini bildik. Zaman zaman iyi baskı yaptık."

"Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel'e de önlem aldık"

"Galatasaray'ın Barcelona maçı dahil 7-8 maçını analiz ettik. Çok fazla pozisyon vermedik. Onlar hızlı hücum yapacaklardı, böyle de oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel'e de önlem aldık."

"Taraftarlarımızı mahcup etmeyeceğiz"

"Bugün burada bizi destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına bu galibiyeti armağan ediyorum. Onlar bize, bu oyunculara güvensinler, biz de onları mahcup etmeyeceğiz."

"Daha erken gelseydiniz, daha farklı mı olurdu?" sorusuna karşın başarılı teknik adam şunları kaydetti:

"Oyuncularımızla bütünlük sağladık"

"Benden önce, benden sonra, kimseyle yarışmak gibi bir düşüncem yok. Başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız artık bize güveniyorlar. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Oyuncularımızla bütünlük sağladık"