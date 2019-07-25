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İsmail Kartal: “Yönetimimiz ile birlikte transferler için çaba içerisindeyiz”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Yönetimimiz ile birlikte transferlerin gerçekleşmesi için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:27
İsmail Kartal: “Yönetimimiz ile birlikte transferler için çaba içerisindeyiz”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Yönetimimiz ile birlikte transferlerin gerçekleşmesi için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ama burada sabır lazım” diye konuştu.


Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İsmail Kartal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erzurum kampının verimli geçtiğini belirten Kartal, "Çok fazla sakatlık yaşamadık. Burada da aramıza katılması gereken oyuncuların bir iki tanesi katıldı ve katılacak olan arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte iyi bir kamp çalışmasını burada tamamlayarak Rize’ye dönmek istiyoruz. Burada en büyük sıkıntı aramıza katılmasını beklediğimiz oyuncuların bir an önce katılması. Onların aramıza katılması kendi içimizdeki uyum sorununu bir an önce atlatıp oyuna ve lige adapte olmamız açısında önemli. Yönetimimiz ile birlikte transferlerin gerçekleşmesi için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ama burada sabır lazım. Bu bir süreçtir. Taraftarlarımız merak etmesinler biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Rizespor’a faydalı olacak çok iyi oyuncuları takıma kazandırmak için uğraşıyoruz. Bunları takıma kazandırıp iyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra lige iyi bir şekilde başlamak istiyoruz" dedi.


Kartal, Bolu kampında Keçiörengücü ve Antalyaspor ile hazırlık maçlarını yapacaklarını açıklayarak Ankara’da 3-4 Ağustos’ta turnuvaya katıldıktan sonra kamp çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:27
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