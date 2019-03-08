İsmail Kartal Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Sürpriz gelişme Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran tecrübeli teknik adam İsmail Kartal için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile Ersun Yanal'ın yarıdımcılığını yapan İsmail Kartal'dan mesaj var. En son Ankaragücü'nü çalıştıran Kartal, 'Yanal ile beraber çalışır mısınız? sorusuna net bir cevap verdi. Tecrübeli hoca 'F.Bahçe hayatımızın geçtiği yer. Fenerbahçe için bir görev verelirse, her zaman yaparız' dedi. (Fotomaç)

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