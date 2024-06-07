İsmail Hünerlice Hoca kapak üstüne kapak yaptı! Öyle bir cevap verdi ki?

İsmail Hünerlice hoca bilim olarak ne ürettiniz? Sorusuna şöyle cevap verdi (Tamamını videodan dinleyin)

“Hoca diyor, siz bunları konuşuyorsunuz da bilim olarak ne ürettin ki diyor. Yahu 1 milyon tane üniversitede eğitim gören adamlar var… Onlar bilim üretecek, ben dinden bahsedeceğim. Asker vatanı koruyacak, mimar proje çizecek doktor teşhis yapacak. Doktora, mimara, askere bilim olarak ne ürettin? Böyle mantık olur mu? diyerek videodaki eleştirileri yaptı.

Video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.



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