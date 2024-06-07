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Sosyal Medya İsmail Hünerlice Hoca kapak üstüne kapak yaptı! Öyle bir cevap verdi ki?
Sosyal Medya

İsmail Hünerlice Hoca kapak üstüne kapak yaptı! Öyle bir cevap verdi ki?

Yeniakit Publisher
2024-06-07 09:42:00 -

İsmail Hünerlice Hoca’nın sözleri sosyal medyada olay oldu. “Bilim olarak ne ürettin ki?” diye soru soranlara öyle bir cevap verdi ki kapak üstüne kapak oldu.

İsmail Hünerlice hoca bilim olarak ne ürettiniz? Sorusuna şöyle cevap verdi (Tamamını videodan dinleyin)

“Hoca diyor, siz bunları konuşuyorsunuz da bilim olarak ne ürettin ki diyor. Yahu 1 milyon tane üniversitede eğitim gören adamlar var… Onlar bilim üretecek, ben dinden bahsedeceğim. Asker vatanı koruyacak, mimar proje çizecek doktor teşhis yapacak. Doktora, mimara, askere bilim olarak ne ürettin? Böyle mantık olur mu? diyerek videodaki eleştirileri yaptı.

Video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.


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Yorumlar

asa

insan olsalar bunu demezdi...insan olmayınca yapacak bir şey yok

BERBER

CEKIRDEKLERIN KABUKLARINI YERE ATAN GORGUSUZ SAYGISILAR ICIN BU CEKIRDEK CITLETEN ESEK HEYKELI YAPILDI YANÌ ESSEKMÌSINIZ YERE ATIYORSUNUZ DIYE MSJ VERILMEK ISTENIYOR
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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