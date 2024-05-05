İsmail Hünerlice Hoca Hamas'ın mücadelesini böyle değerlendirdi! 'Sonları yakın'

Taha Emre Özdemir Ankara

7 Ekim'den beri Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırım yapan İsrail'e karşı Hamas'ın mücadelesi Türkiye'de muhalefet partileri tarafından hedef alınıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hamas'ı defalarca "terörist yapı" olmakla itham ederken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da CNN'e verdiği röportajda mücahid Hamas'ı "terörist" ilan etti.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan İsmail Hünerlice Hoca, Hamas'ın işgal altındaki topraklarda süren onurlu mücadelesini anlattı.

İsmail Hünerlice Hoca, "Hamas'ın Gazze'deki mücadelesi kesinlikle takdire şayan bir mücadeledir. Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sadece 7 Ekim'e bakarak konuşmak doğru değil." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Hamas'ın mücadelesi meşru müdafaadır." değerlendirmesi yapan Hünerlice Hoca, şöyle devam etti:

Düşünsenize, etrafınızı sarmışlar, 60-70 yıldır sürekli size saldırıyorlar. Kudüs'e defalarca gittim, 10 kilometrede bir sorgulanıyorsunuz. Sürekli onur kırıcı bir tavır sergiliyorlar.

Hapishanelerini gördüm. Korkunç bir işkence var. Özellikle vadi ve çukurların etrafını betonlarla çeviriyorlar. İçi boş, açık alan. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda on binlerce insanı hapsediyorlar. Bunların tek suçu Filistinli olmak.

İsmail Hünerlice Hoca, hadis-i şeriflerle ayet-i kerimeleri kaynak göstererek, İsrail'in sonunun yakın olduğunu belirtti.

Hünerlice Hoca, şu ifadeleri kullandı:

On yıllardır süregelen cinayet, zulüm.. Bu zulüm altında yaşayan insanlar artık 'öleceksem öleyim, zaten her gün ölüyorum' diye tepki veriyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) buyurmuştur ki; "Ümmetimden bir tâife, kendilerine Allah'ın emri gelinceye (yani kıyamet kopuncaya) kadar hak üzerinde birbirine yardımcı olmaya devam edecek ve bunlar (muhalefet edenlere) daima galip olacaklardır."

Dolayısıyla zafer Allah'ın izniyle Hamas'ın olacaktır. Kıyamete kadar İsrail'in varlığını sürdüremeyeceği kesindir. Mehdi'nin (a.s.) gelme meselesinden bahsedilirken, Kudüs'te Müslümanların gayet ferah bir ortamda namaz kıldıkları belirtilir. Kudüs'te bir kargaşadan bahsedilmiyor.

{relation id:1850358 slug:'imamogluna-hamas-soku'}