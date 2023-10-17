  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsmail Haniye'den İsrail'in hastane saldırısına dair açıklama
Gündem

İsmail Haniye'den İsrail'in hastane saldırısına dair açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-17 23:06:00 -
İsmail Haniye'den İsrail'in hastane saldırısına dair açıklama

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, terör devleti İsrail'in Gazze şeridindeki hastane saldırısına dair açıklama yaptı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Gazze'deki El Ahli hastanesine düzenlediği ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan acımasız hava saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haniye şunları söyledi:

"Bu katliam, bu kutlu direniş karşısında düşmanın uğradığı büyük yenilginin büyüklüğünü de teyit etmektedir.

Siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana yaptığı bir dizi katliama bu da eklendi. Bu onların unvanıdır, onların karakteridir, onların karakteri budur, katliam yapmak.

Hastaneye yapılan saldırı bir dönüm noktası olacak ve Mescid-i Aksa'nın tufanına bir tufan daha ekleyecek."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kudüs'te İsrail'e karşı tüyleri diken diken eden çağrı!
Kudüs'te İsrail'e karşı tüyleri diken diken eden çağrı!

Dünya

Kudüs'te İsrail'e karşı tüyleri diken diken eden çağrı!

Terörist İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı!
Terörist İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı!

Gündem

Terörist İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı!

Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'
Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'

Dünya

Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'

İsrail'e yardıma giden ABD uçak gemisi batırılabilir! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün
İsrail'e yardıma giden ABD uçak gemisi batırılabilir! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün

Gündem

İsrail'e yardıma giden ABD uçak gemisi batırılabilir! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün

Taşı gediğine koydu! İsrail'in hastane saldırısını kınayan Ahmet Hoca'dan müthiş yorum
Taşı gediğine koydu! İsrail'in hastane saldırısını kınayan Ahmet Hoca'dan müthiş yorum

Gündem

Taşı gediğine koydu! İsrail'in hastane saldırısını kınayan Ahmet Hoca'dan müthiş yorum

Siyasilerden İsrail'in hastane saldırısına tepki: Bu bir vahşettir
Siyasilerden İsrail'in hastane saldırısına tepki: Bu bir vahşettir

Gündem

Siyasilerden İsrail'in hastane saldırısına tepki: Bu bir vahşettir

İsrail yaptığı katliamı kabul etti
İsrail yaptığı katliamı kabul etti

Dünya

İsrail yaptığı katliamı kabul etti

Milyonlar ayağa kalktı! İsrail Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor
Milyonlar ayağa kalktı! İsrail Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor

Gündem

Milyonlar ayağa kalktı! İsrail Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor

Dünya katliamı 'kınayarak' seyrediyor! BM'den İsrail'in hastane saldırısına ilişkin açıklama
Dünya katliamı 'kınayarak' seyrediyor! BM'den İsrail'in hastane saldırısına ilişkin açıklama

Dünya

Dünya katliamı 'kınayarak' seyrediyor! BM'den İsrail'in hastane saldırısına ilişkin açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Berat

Bırak da aldığın esirleri ver de defolsunlar. Yeter be.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23