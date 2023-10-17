İsmail Haniye'den İsrail'in hastane saldırısına dair açıklama

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Gazze'deki El Ahli hastanesine düzenlediği ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan acımasız hava saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haniye şunları söyledi:

"Bu katliam, bu kutlu direniş karşısında düşmanın uğradığı büyük yenilginin büyüklüğünü de teyit etmektedir.

Siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana yaptığı bir dizi katliama bu da eklendi. Bu onların unvanıdır, onların karakteridir, onların karakteri budur, katliam yapmak.

Hastaneye yapılan saldırı bir dönüm noktası olacak ve Mescid-i Aksa'nın tufanına bir tufan daha ekleyecek."

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