İsmail Hacıoğlu kimdir, nereli kaç yaşında? İsmail Hacıoğlu babası kim?
İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu hangi dizi filmlerde oynada? Babası eski Fenerbahçeli oyunculardan Memmet Hacıoğlu oğlu olan İsmail Hacıoğlu babasına karşın İsmail koyu bir Galatasaraylıdır. Bir İstanbul Masalı, Sinekli Bakkal, Mehmetçik Kut'ül Amare Hükümsüz ve Mahkum başta olmak üzere çok sayıda dizi ve filmde rol alan İsmail Hacıoğlu’nun hayatı en çok arananlar listesinde yer aldı. İşte İsmail Hacıoğlu hayatı.
İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı. Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.
İsmail Hacıoğlu aldığı ödüller
16. Sadri Alışık Ödülleri "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" Çakal (film) - Erhan Kozan
40. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Umut Veren Genç Oyuncu" Karşılaşma (film) - Ömer Kavur
Rol aldığı bazı tiyatro oyunları
Dokuz Ay Son Gün : Sermiyan Midyat - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
İsmail Hacıoğlu hangi filmde oynadı?
2001 - Bana Şans Dile - Çağlar
2003 - Karşılaşma - Osman
2005 - Anlat İstanbul - Fiko
2006 - Sınav - Mert
2007 - Kabadayı - Murat
2008 - Hoşçakal Güzin - Serkan
2009 - Vali - Sarp Uçar
2009 - Gökten 3 Elma Düştü - Ali
2009 - Başka Semtin Çocukları - Veysel
2009 - Sonsuz Bir An - Volkan
2010 - Çakal - Akın
2011 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin
2013 - Meryem - Murat
2015 - Sonsuz Bir Aşk - Volkan
2015 - Kafes - Mehmet Sipahi
2017 - Ayla - Süleyman Dilbirliği (gençliği)
2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Mehmet Tunç
2019 - Şuursuz Aşk - Yusuf
2022 - Kesişme: İyi ki Varsın Eren - Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik
İsmail Hacıoğlu hangi dizilerde oynadı?
Koçum Benim (2002)
Bir İstanbul Masalı (2003-2005)
Beyaz Gelincik (2005-2007)
Sinekli Bakkal (2007)
Gece Sesleri (2008)
Şüphe (2011)
Firar (2011)
Osmanlı Tokadı (2013)
Zeyrek ile Çeyrek (2015)
Kayıtdışı (2017)
Mehmetçik Kut'ül Amare (2018)
Çocuk (2019-2020)
Zümrüdüanka (2020)
Hükümsüz (2021)
Mahkum (2021-)