İsmail Hacıoğlu babası kimdir? Mehmet Hacıoğlu mesleği nedir?

Mehmet Hacıoğlu, 28 Kasım 1959, Filibe, Bulgaristan)'da doğdu. Bulgar Mehmet lakaplı eski defans oyuncusudur. Fenerbahçe alt yapısında futbola başlamış ve 1980-81 sezonunda A takıma yükselmiştir. 4 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 1984-85 sezonunda Denizlispor'a transfer oldu. 26.08.1984 tarihinde ilk defa giydiği Denizlispor formasıyla 1984-85 sezonunun ilk maçında Ali Sami Yen deplasmanında Galatasaray'a ve Zoran Simoviç' e ilk golünü atmıştır.

1986-87 sezonunda da Bakırköyspor'a transfer oldu. 1992-93 sezonunun 2. yarısında Beyoğlu Kapalıçarşıspor formasını giydi ve 1993-94 sezonunda transfer olduğu Gaziosmanpaşa'da futbolu bırakmıştır. 2004-2008 yıllarında Fenerbahçe PAF takımının antrenörlüğünü yapmıştır. Profesyonel teknik direktörlük kariyerine Erzurumspor'da başlamış, ardından Gaziosmanpaşa'yı yönetmiştir. Çaykur Rizespor ve Etimesgut Şekerspor'da antrenörlük yapmıştır. Ayrıca oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun babasıdır. 2014 Ağustos ayından beri U17 millî takımını çalıştırmaktadır.

İsmail Hacıoğlu