0553 313 94 23

İsmail Erdem Ataşehirli iş kadınları ile bir araya geldi

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehirli iş kadınları ile yemek programında bir araya geldi.

19 Mart 2019 Salı 17:27
İsmail Erdem Ataşehirli iş kadınları ile bir araya geldi

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehirli iş kadınları ile yemek programında bir araya geldi. Erdem, Ataşehir’in dünyanın finans merkezi olacağını söyledi.


Ataşehirli iş kadınları ile yapılan programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ile çok sayıda Ataşehirli iş kadını katıldı. Başkan Erdem, Ataşehir’de istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlayan iş kadınlarının sorularını cevapladı.



"Dünyanın finans merkezi Ataşehir olacak"


Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, iş kadınlarına yönelik düzenlenen toplantıda Ataşehir’in problemlerine, eksiklerine değinerek, 1 Nisan’dan sonra sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklarını, vizyon projeleri ile Ataşehir’de gelişimi sağlayacaklarını söyledi. Erdem, Ataşehir’in konum itibari ile önemli bir noktada olduğunu, önümüzdeki 10 - 20 yılda dünyanın finans merkezi olacağını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekmek israfına öğrencilerden anlamlı mesaj
    1. Ekmek israfına öğrencilerden anlamlı..
    2. 7. Ulusal Resim Yarışması'na..
    3. Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü..
    4. Jandarmadan ağaçlandırma seferberliği
    5. Marketten bebek maması çalan kişinin..
    6. Sergen Yalçın'a kötü haber!
    7. İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den..
    8. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    9. Malatya'da zehir tacirlerine 6 operasyon
    10. İsmail Erdem Ataşehirli iş kadınları..
    11. Zehirlenen kayınvalide öldü, gelini..
    12. Başkan Büyükkılıç: "AGÜ şehrimize yeni..
    13. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa..
    14. Kozmetik dükkanından hırsızlık yapan 2..
    15. Çanakkale şehitleri anısına konser
    16. "31 Mart seçimleri sonrası inşaat..
    17. Başkan Erdoğan Kocaeli'de konuşuyor
    18. Yunanistan'a kaçmaya çalışan..
    19. Manisa'da kadın polisi darbeden zanlı..
    20. 200 yıllık tarihi ahşap cami..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı