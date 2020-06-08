İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği TELE1 TV'nin Ankara Temsilcisi İsmail Dükel gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar “İsmail Dükel kimdir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İsmail Dükel kimdir? İsmail Dükel neden gözaltına alındı?

İBB’nin desteklediği TELE1’in Ankara Temsilcisi gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı. Konu hakkında açıklama Merdan Yanardağ’dan geldi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır” açıklamasını yaptı.

İsmail Dükel, 1960 yılında Ankara‘da dünyaya geldi. İsmail Dükel, gazeteciliğe 1979 yılında Ankara‘da eski adı Ulus olan Barış Gazetesinde başladı. Ankara’da çeşitli gazetelerde çalıştı. Kanal E, Kanal Türk‘de dört buçuk yıl kadar Ankara Haber Müdürlüğü yaptı ve kuruculuğunu yaptığı Kanal Biz‘de de 13 ay kadar Ankara Haber Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Dükel, 2012 yılının ocak ayında Yurt Gazetesi‘nde çalışmaya başladı. Dükel, Yurt Gazetesi’nden ayrıldıktan sonra Halk Tv’de çalışmaya başladı.