İsmail Demir'den heyecanlandıran "HÜRJET" açıklaması: Sipariş yağacak!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir programda savunma sanayii projelerindeki son durumu paylaştı.

TUSAŞ firması tarafından geliştirilen HÜRJET'in ilk testi başarıyla tamamladığını aktaran Demir, "Türkiye'nin ilk jet insanlı uçağı olacak. Üzerini silahlandırabileceğiz ve ileri safhalarda eğitim uçağının ötesine geçebilecek. Türkiye'de ilk insanlı jet uçağı tecrübemiz Hürjet ile oldu. Gökyüzü için gün sayıyoruz, önümüzdeki ayı bekleyelim" ifadelerini kullandı.

İlk etapta 40 adet HÜRJET üretmeyi planladıklarını belirten Demir, "Ayrıca, çok sayıda sipariş bekliyoruz" dedi.

ALTAY Tankı'na yeni kabiliyetler eklendiği bilgisini paylaşan Demir, Baykar firması tarafından geliştirilen KIZILELMA'ya da değindi.

Demir, "Kızılelma ilk jet motorlu İHA'mız. Orada da iyi bir gidişimiz var. Tatlı bir sürpriz yaptı. 2022 sonunda uçuşu görebildik. Test uçuşları yapmaya devam edecek" dedi.

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