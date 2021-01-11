İsmail Demir'den flaş WhatsApp açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, WhatsApp'ın veri paylaşımı konusunda endişeleri de beraberinde getiren yeni kullanıcı sözleşmesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"WhatsApp konusu bir ulusal güvenlik sorunu. Kurumlarla birlikte çalışmalıyız" diyen Demir, "Ulak sisteminin yaygın kullanımını önemsiyoruz" ifadesini kullandı.

WhatsApp'ın sözleşmesini güncelleyeceğini duyurmasını takiben Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tan da açıklamalar gelmişti.

Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Koç, "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar, veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BiP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.