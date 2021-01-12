İsmail Demir'den flaş F-35 açıklaması

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin halen F-35 projesinin bir parçası olduğunu, ABD’nin Türkiye’yi projeden çıkarma kararının tek yanlı ve hukuki temellerden yoksun olduğunu söyledi.

"Biz hala yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz" diyen Demir, Türk şirketlerin ürünlerinin proje ortakları tarafından da beğenildiğine, Türkiye’nin iyi bir ortak olduğunun kabul gördüğüne dikkat çekti.

Demir, ABD ile Türkiye arasında yaptırımlar konusunda bir çalışma grubu oluşturulacağını da duyurdu.

"Çalışma grubu kurulmasını biz önerdik, başta olumlu cevap alamadık. Ama aldığımız önlemler var, onlar bunları bilmeden sonuca varıyorlar" diyen Demir, sonunda ABD’nin böyle bir grubun kurulmasını kabul etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

ABD’de bazı çevrelerde anlaşmanın metninde yer almayan unsurların da uygulamada yaptırımlara eklenerek genişletilmesi yolunda bir görüş olduğuna işaret eden Demir, "Karşı taraf yaptırımların kapsamı konusunda fikir birliği içinde değil" vurgusu yaptı.

Demir, metinde yer almayan unsurların da bir yaptırım olarak Türkiye’nin önüne konması halinde ikili ilişkilerin ağır hasar göreceği uyarısında bulundu.

CAATSA yaptırımlarının Türk savunma sanayini nasıl etkileceği sorusu üzerine Demir, bu yaptırımların sadece SSB’yi hedef aldığını, kendilerinin de doğrudan alım yaptıkları çok az proje olduğu bilgisini verdi.

CAATSA metnine bağlı kalınması halinde Türk savunma sanayinin fazla etkilenmemesi gerektiğini belirten Demir, ancak ABD’nin keyfi davranma ihtimaline dikkat çekti.

İsmail Demir, S-400 ile ilgili bir soru üzerine, ABD’den Patriot almak için defalarca başvurduklarını, görüşmeler yaptıklarını, olmayınca S-400’e yönelmek durumunda kaldıklarını anımsattı.

S-400 anlaşmasını imzaladıklarında ortada CAATSA yaptırımları diye bir şey olmadığını kaydeden Demir, CAATSA’nın S-400 anlaşmasını kapsamaması gerektiğinin altını çizdi.