İsmail Demir’den ALTAY Tankı açıklaması

Karabük Üniversitesinde 2023-2024 Akademik yılı açılış töreni yapıldı.

Törende Eski Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı ve KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. İsmail Demir 100. Yılda Türkiye Vizyonu’na yönelik ders verdi.

“Prototip geliştirmede motor ve transmisyon veren ülke o safhada vermedi”

Demir, bir katılımcının ALTAY Tankının seri üretime geçememesinin nedenini sorması üzerine şunları söyledi:

“Yani ALTAY tankı prototip olarak üretildi. Testleri geçti. Seri üretim aşamasına geldiğimizde ise geliştirme yapan şirketten seri üretim teklifi istedik. Fiyat bizim hesaplarımıza göre çok pahalı geldi. Bir daha teklif istedik, fiyat biraz düşük ama yine pahalı. Açık ihaleye çıktık. Diğer 3 tekliflerde ve geliştiren şirketin verdiği tekliften 600 milyon euro daha düşük teklifle ihaleyi başka bir şirkete verdik. Sonra prototip geliştirme safhasında güç paketi dediğimiz motor ve transmisyon veren ülke o safhada vermedi. Şimdi vermeyince siz bütün prototipinizi, bütün sisteminizi bir güç paketi etrafında geliştirmişsiniz ve güç paketiniz yok. Seri üretime nasıl geçeceksiniz ve daha da ilginci bu ülke vermem demiyor, ‘müsaadeler işlemde’ diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o ülkenin Başbakanı ve bir fiil görüşmede birkaç kere gündeme getirmesine rağmen ‘Çalışıyoruz benim yetkim de değil’ cevaplarıyla karşılaştı. Bu durumda tankınızı nasıl yapacaksınız? İş başa düştü. Kendi motor ve transmisyonuzu geliştireceksiniz. Motor bir nebze daha kısa zamanda yapılabilir ama transmisyonu dünyada sadece 2 ülke yani 2 firma yapabiliyor.”

“Algı üzerinden Savunma Sanayi’yi dövmeye, suçlamaya kalktılar”

Seri üretime geçilmemesine yönelik yapılan eleştirilerle ilgili de konuşan Demir, “Bu arada algı olarak Altay Tankı ne için gecikti denildi. Ya kardeşim hırsızın hiç mi suçu yok? Yani bunu vermeyen ülkeye, genelde bu eleştiriyi yapanların ben bir tanesini bile o ülkeye ‘Bir dakika kardeşim biz bir Türkiye olarak bütünüz. İktidar-muhalefet fark etmez. Siz bu kötülüğü, NATO müttefiki olduğumuz halde bu art niyeti nasıl yaparsınız’ demedi. O algı üzerinden Savunma Sanayi’yi dövmeye, suçlamaya kalktılar. Bu adil değil. Şimdi ne oldu? Güç paketimiz belli bir aşamaya geldi. Ara çözüm olarak da Kore'den güç paketi meselesi gündem aldık. Onunla tankımızı koşturduk. İlk seri üretimler onunla başlayacak” diye konuştu.

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