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Gündem İsmail Demir müjdeyi verdi: İlk teslimatlar yapılacak
Gündem

İsmail Demir müjdeyi verdi: İlk teslimatlar yapılacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bu yıl Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI TİHA'nın ilk teslimatlarının yapılacağının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 12:14:00 -
İsmail Demir müjdeyi verdi: İlk teslimatlar yapılacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma alanında müjdeleri peş peşe sıralayan Demir, "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak" diyen Demir, "Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak" ifadelerini kullandı.

2021'de Hisar-A+ hava savunma sisteminin envantere girmeye devam edeceğini aktaran Demir, "Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek" diye konuştu.

"Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak" diyen Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, eğitim gemisi Ufuk teslim edilecek, İ sınıfı fırkateyn İstanbul suya indirilecek. ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunun ilk prototipi ile yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonunun ilk prototipi bu yıl çalıştırılacak."

 

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