İsmail Demir: Gökyüzündeki neferlerimiz bizi gururlandırmaya devam ediyor

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı ve silahsız gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran "Aksungur", sahada görev yapmaya devam ediyor.

ANKA platformundan yola çıkarak 18 ayda geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesi olan 'Aksungur İHA', sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

İlk uçuşunu 2019 yılında yapan Aksungur'a bugüne kadar 3 farklı EOIR kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 entegre edildi. Bu çalışmalara ek olarak 2021 yılı ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayan 'Aksungur'un sahadaki uçuşu 1000 saate ulaştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gökyüzündeki neferlerimiz bizi gururlandırmaya devam ediyor. Vatan görevinde daha nice binlerce saatlere" dedi.