İsmail Demir duyurdu: TSK'ya teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi "Sancak"ın TSK'ya teslim edildiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi SANCAK'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildiğini açıkladı.
Demir sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü ’Sancak’. Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi ’Sancak’ı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ettik. Durmak yok yola devam."
"Sancak", yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş band almaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi özellikleri ile elektronik harp alanında kahraman Mehmetçiğe yeni yetenekler katacak.