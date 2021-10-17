İsmail Demir duyurdu: Sona erdirmekte kararlıyız
Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatar "TG40-BA"nın, ayarlanabilir kızaklı optik nişangaha ve etkili atışlara sahip olduğunu ifade etti.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlı olduklarını vurguladı.
Videolu bir paylaşımda bulunan Demir, "Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA, ayarlanabilir kızaklı optik nişangaha ve etkili atışlara sahip. Sektörümüzün başarılı temsilcisini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.