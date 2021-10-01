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Teknoloji İsmail Demir duyurdu: 66'ncısı teslim edildi
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: 66'ncısı teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "T-129 ATAK" Faz-2 helikopterinin Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi. TUSAŞ, bugüne dek 66 adet ATAK helikopterini güvenlik güçlerine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 21:22:00 - 2021-10-01 21:56:28

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "T-129 ATAK" Faz-2 helikopterinin Jandarma Genel Komutanlığı'na teslimatının yapıldığını açıkladı.

Demir konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak jandarmaya T129 ATAK FAZ-2 Helikopteri teslim ettik."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) da konu hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ATAK teslimat sayımız 66'ya ulaştı. Ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz."

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