İsmail Demir duyurdu: 66'ncısı teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "T-129 ATAK" Faz-2 helikopterinin Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi. TUSAŞ, bugüne dek 66 adet ATAK helikopterini güvenlik güçlerine teslim etti.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "T-129 ATAK" Faz-2 helikopterinin Jandarma Genel Komutanlığı'na teslimatının yapıldığını açıkladı.
Demir konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak jandarmaya T129 ATAK FAZ-2 Helikopteri teslim ettik."
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) da konu hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"ATAK teslimat sayımız 66'ya ulaştı. Ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz."