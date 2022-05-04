İsmail Çataklı'dan Sinan Oğan'a: Utanmadın mı?
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, göçmen vatandaşlara yönelik yalan bilgiler paylaştığını söylediği Sinan Oğan'ın Suriyeli vatandaşlara yönelik bir paylaşımını alıntılayarak, "Utanmadın mı?" diye sordu ve ekledi: Utanmadıysan insanlık adına ben utandım.
Yeniakit.com.tr
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözücüsü İsmail Çataklı, Göç İdaresi'nin; Bengi Başer, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan hakkında göçmen vatandaşlara ilişkin yalan bilgiler paylaşmaları sebebi ile suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.
Sinan Oğan, Çataklı'nın mesajından sonra söylem değiştirerek Türkiye'de 6 milyon Suriyeli olduğunu söyledi.
İsmail Çataklı, Sinan Oğan'ın daha önceki paylaşımlarını alıntılayarak, "10 milyon Suriyeli" yalanını Oğan'ın yüzüne vurdu.
'Utanmadın mı?'
Oğan'a Twitter hesabından cevap veren Çataklı, "Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin." dedi.
"1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen." açıklaması yapan İsmail Çataklı, Oğan'a "Utanmadın mı?" diye sordu.
İsmail Çataklı, sözlerini şöyle tamamladı: Utanmadıysan insanlık adına ben utandım!