İsmail Baysal hayatını kaybetti
Denizlispor'un eski başkanlarından Mustafa Baysal'ın kardeşi, iş adamı İsmail Baysal 60 yaşında hayatını kaybetti.06 Kasım 2018 Salı 22:29
Edinilen bilgiye göre, Denizlispor'un eski başkanlarından Mustafa Baysal'ın kardeşi, iş insanı 60 yaşındaki İsmail Baysal, Çamlık'taki evinde ailesi tarafından odasında hareketsiz halde buldu.
Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık görevlileri, Baysal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Eski GİPSAN'ın sahibi Ali Baysal'ın oğlu İsmail Baysal'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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