İşlettiği dükkanda uyuşturucu satan berber tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde işlettiği berber dükkanında uyuşturucu ticareti yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.31 Ocak 2019 Perşembe 17:46
Gaziantep'te, bir berbere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda işletme sahibi ile yanında çalışan 2 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheliden biri tutuklandı diğerleri serbest bırakıldı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akkent Mahallesi'ndeki bir berberde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. G.D. tarafından işletilen berbere operasyon düzenleyen polis, işyerinde yaptığı aramada; 14.20 gram metamfetamin, 8 gram esrar maddesi, 82 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 53 tabanca mermisi, 10 av tüfeği fişeği, 3 bıçak ele geçirdi. Çalıntı olduğu tahmin edilen çok sayıda elektronik eşyanın da bulunduğu işyeri sahibi G.D. ile yanındaki S.D. ve Y.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, G.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.
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