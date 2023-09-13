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Gündem İşlerine gelen söylenmeyince 'dinden soğuyorlar'! Halil Konakcı Hoca'ya hakaret yarışına 'kahrolsun şeriat' diyen Cemil Kılıç öncülük etti
Gündem

İşlerine gelen söylenmeyince 'dinden soğuyorlar'! Halil Konakcı Hoca'ya hakaret yarışına 'kahrolsun şeriat' diyen Cemil Kılıç öncülük etti

Yeniakit Publisher
2023-09-13 17:54:00 - 2023-09-13 17:57:35

Müslümanlara yönelik uyarılarını üstüne alan çevrelerin Halil Konakcı rahatsızlığı sürüyor.

Konakcı Hoca, dün sosyal medya hesabından yayınladığı sohbetinde, Allah'ın şeriatının hafife alınmaması gerektiğini anlattı.

"Allah'ın ahkamıyla yönetilmeyi, yaşamayı istemiyorsan kafir olursun. Bunu ben söylemiyorum, ayet söylüyor." diyen Konakcı Hoca, "Bu ülkede ciddi bir tanım eksikliği var. Kim Müslüman kim kafir tanımı yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Konakcı Hoca hakkında yine hoşlarına gitmeyen sözler söylediği için linç kampanyası başlatıldı.

Konakcı Hoca'ya karşın hoşlarına giden öncülerinden Cemil Kılıç, "kahrolsun şeriat" paylaşımı yaparak, hadsizlere öncülük etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cemil Kılıç Twitter hesabından dindarları "sapık" olmakla itham ederek bir dizi paylaşımda yaptı.

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