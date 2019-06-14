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İşleri güçleri yalan, dalavere! Dün yazdık, bugün tahliye oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edip içeri girince ağlayan Yavuz Selim Demirağ, bir gün sonra serbest bırakıldı. Akit’te dün yapılan, “Devlet başkanına hakaret edip sonra ağlıyorlar!” başlıklı haberde, Demirağ’ın bir-iki gün içinde serbest kalacağı söylenmişti.

14 Haziran 2019 Cuma 14:56
İşleri güçleri yalan, dalavere! Dün yazdık, bugün tahliye oldu

 yeniakit.com.tr Tahliye olacağını bile bile, sanki ömrünün geri kalanını hapiste geçirecekmiş gibi algı oluşturmaya çalışan Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ,  bir gün bile içeride kalmadan serbest bırakıldı.

Erdoğan’a hakaret edip algı oluşturma çabası

Basın ve ifade hürriyetini kötü emelleri uğrunda kullanıp basın etiğini ayaklarının altında alan ve karaladığı köşesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretler savuran eski Türkiye aşıkları, ceza aldıktan sonra da ağlamaya başlayıp mahpushane edebiyatı yapıyor!.. Bu kervana katılan Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ da, Erdoğan’a saldırdıktan sonra ceza aldı.

Birçok medya organı tarafından, “11 ay 20 gün hapis yatacağı” iddia edilen Demirağ, köşe yazısında da olayı dramatize ederek uzun süre içeride kalacağı yönünde algı oluşturmaya çalıştı. Demirağ, “Mahpus çantamın içinde 4 kitap var. Bir de taslak. Birinci kitap Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’u defalarca okumama rağmen kaynak olarak her fırsatta elimin altında olmalı. Bir nevi güvencemdir. İkincisi Hasan İzzettin Dinamo’nun ‘Kutsal İsyanı’ 5 ciltlik bu dev eserin birinci cildini alıyorum yanıma.” diyerek okurlarının zihninde uzun süre hapis yatacağı izlenimi uyandırmaya çalıştı.

Akit, “Algı yapıyor” dedi, Demirağ tahliye edildi

Dün saat 21.03’te yeniakit.com.tr’de yayınlanan, “Devlet başkanına hakaret edip sonra ağlıyorlar!” başlıklı haberde, Demirağ’ın olayı dramatize ettiği vurgulandı ve bir-iki gün içinde serbest kalacağı ifade edildi.

Devlet başkanına hakaret edip sonra ağlıyorlar!

Nitekim Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, dün gece yarısı tahliye edildi.

İşleri güçleri yalan, dalavere!

Pireyi deve etmeyi adet edinen sol kesim, ceza almak için ellerinden geleni ardına koymuyor, ceza aldıktan sonra da pireyi deve ederek ortalığı velveleye veriyor!.. Yavuz Selim Demirağ’ın bir-iki gün içinde serbest kalacağını bildiği halde uzun süre hapis yatacakmış algısı oluşturmasının yanı sıra, Kadri Gürsel de benzer bir oyuna kalkışmıştı. Bir dönem PKK'lı teröristleri Kandil'de ziyaret eden, Cumhuriyet'teki faaliyetleri sebebi ile hapse mahkum olan Kadri Gürsel de, iki hafta önce kesinleşen cezası sebebi ile polise teslim olmuş, eline takılan kelepçe ile algı oluşturulmuş, ancak ertesi günü denetimli serbestlik düzenlemesi gereği tahliye olmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:56
  1. yavuz selim demirağ
  2. Yeniçağ

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  • EKOLL EKOLL 50 dk önce
    Hem saldıracaksın hem deyakalanınca cıyak cıyak.Ya konuşma ya da konuşuyorsan arkasında dur. Beş dakikalığına bile delikanlı olamıyorsunuz

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