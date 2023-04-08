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Kültür - Sanat İslamofobi Paneli bu yıl Ramazan ayında
Kültür - Sanat

İslamofobi Paneli bu yıl Ramazan ayında

Yeniakit Publisher
2023-04-08 12:00:00 -
İslamofobi Paneli bu yıl Ramazan ayında

RTÜK’ün düzenlediği “3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Paneli’nde İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı konuları masaya yatırılacak.

İlki 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Medya ve İslamofobi Panelinin üçüncüsü bu yıl “İslam Düşmanlığıyla Yeni Nesil Mücadele” temasıyla 10 Nisan 2023 tarihinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığının himaye ettiği Halkbank ve Türk Telekom’un desteklediği panel zincirinde bu yıl yine ulusal ve uluslararası akademisyen ve uzmanlar söz alacak. Panelin açış konuşmalarını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak.

2 ayrı panelde İslam düşmanlığı konusu istişare edilecek

SETA, Ankara Bilim Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi’nin destek verdiği ”3. Medya ve İslamofobi Paneli”ndeki iki ayrı oturumda, özellikle batıdaki İslam düşmanlığı ve medyadaki işleniş biçimi ele alınacak. İlk oturumda Doç. Dr. Hasan Doğan, Dr. Serdar Çam, Prof. Dr. Özcan Hıdır, Dr. Jaroen Harun Vlug ve Milletvekili Leyla Şahin Usta panelist olarak yer alacak.

Panelin ikinci oturumunda ise, Prof. Dr. İbrahim Kalın, Doç. Dr. Enes Bayraklı, Taha Ayhan, Amina Smits Akılma, Khaled Sid Mohand ve Enrique Tessieri görüşlerini katılımcılarla paylaşacak. Panel verilecek İftar yemeğiyle son bulacak.


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