İslam'la terörü bir tutanlara tokat gibi cevap
Emekli Fransız futbolcu Patrick Evra İslam'ı terörle bir tutanlara tokat gibi bir cevap verdi. Evra, "İslam güzel bir din, anlamak zorundasınız. Kuran’ı okuyun, o güzelliği göreceksiniz" dedi.24 Ekim 2019 Perşembe 00:37
Manchester United ve Fransa Milli takımının emekli yıldız futbolcusu Patrick Evra, İslam'la terörü bir görenlere tepki gösterdi.
Evra katıldığı bir programda, "Ben Katolik olarak yetiştirildim. Paris’te terör saldırısı gerçekleştiğinde insanlar 'hepsi İslam’dan dolayı'’ dediler. Dedim ki 'Lütfen İslam’ı suçlamayı bırakabilir miyiz?’ İslam güzel bir din. Anlamak zorundasınız. Kuran'ı okuyun, o güzelliği göreceksiniz. Bu görüşümden hiçbir şekilde geri dönmeyeceğim" dedi.
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