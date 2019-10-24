0553 313 94 23

İslam'la terörü bir tutanlara tokat gibi cevap

Emekli Fransız futbolcu Patrick Evra İslam'ı terörle bir tutanlara tokat gibi bir cevap verdi. Evra, "İslam güzel bir din, anlamak zorundasınız. Kuran’ı okuyun, o güzelliği göreceksiniz" dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 00:37

Manchester United ve Fransa Milli takımının emekli yıldız futbolcusu Patrick Evra, İslam'la terörü bir görenlere tepki gösterdi.

Evra katıldığı bir programda, "Ben Katolik olarak yetiştirildim. Paris’te terör saldırısı gerçekleştiğinde insanlar 'hepsi İslam’dan dolayı'’ dediler.  Dedim ki 'Lütfen İslam’ı suçlamayı bırakabilir miyiz?’ İslam güzel bir din. Anlamak zorundasınız. Kuran'ı okuyun, o güzelliği göreceksiniz. Bu görüşümden hiçbir şekilde geri dönmeyeceğim" dedi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 00:37
  1. Manchester United
  2. Fransa
  3. Patrick Evra

YORUM YAZ

  • AbdülkadirAbdülkadir55 dk önce
    Yüzyıllardan beri uydurulan hadislerle yine ordan burdan alınmış tasavvufla yoğrulmuş islamla tabii ki terör ürer.Kur'andaki gerçek islamla insanlar meşgul değiller ki. Kur'andaki islamı bile çoğu anlamıyor. Kafirleri nerde bulursan öldürün diye anlıyor.Oysaki müslümanlara durmadan saldıran her zaman müslüman öldüren kafirleri öldürün diye anlasa o zaman kendini savunmak için öldürün olduğunu anlar. Yani Kur'an daki islamı bile anlamaktan aciz bir islam dünyası.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e ulaştı
  1. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  2. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  3. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  4. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  5. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  6. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  7. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  8. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  9. Galatasaray'da Küfür krizi!
  10. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  11. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  12. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  13. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  14. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  15. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  16. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  17. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  18. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  19. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  20. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  21. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  22. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  23. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  24. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  25. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  26. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
  27. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
  28. Lübnan'daki Filistinlilere..
  29. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  30. Beyaz Saray yetkilisinden 'Suriye'de..
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi