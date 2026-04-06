İslam’la şereflendi: Komünist Çin’de Doğdu Müslüman oldu

Avanos esnaflarından Şenol İler’in eşi Huanhuan Yın için Avanos İlçe Müftülüğü’nde gerçekleştirilen tören, İlçe Vaizi Osman Çelen tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Törene İlçe Müftüsü Şükrü Safa’nın yanı sıra müftülük personeli İsa Akçakaya ve Salman Ölker de katıldı. Törende konuşan İlçe Müftüsü Şükrü Safa; İslam dininin temel inanç ve ibadet esasları hakkında bilgiler vererek ihtida eden Huanhuan Yın'a hitap etti. Safa, İslamiyet’i kabul eden kişinin yeni bir başlangıç yaptığını belirterek, "İslam’a adım atan kardeşimiz, bugün itibarıyla günahsız bir başlangıç yapmıştır. Bundan sonraki süreçte dini vecibelerini yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile devam eden programda, ihtida eden Huanhuan Yın'a 'İhtida Belgesi' takdim edildi. Duygusal anların yaşandığı tören, katılımcıların tebrikleri ve iyi dilekleriyle sona erdi.