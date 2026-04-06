  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi! Kürtler Trump’ı satmış! Toroslar, yandaş semirtmeye döndü Atatürk maskesi ile milyarlık vurgun! İsrailli sunucudan İran'da nükleer bomba kullanılım önerisi! Siyonist şerefsizliği Konserlerle hizmet yaptığını zanneden CHP yönetimi iflas etti! Mansur Ankara’yı batırdı Mescid-i Aksa'da siyonist kuşatması: 1967’den bu yana en büyük tehdit! Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! Bakan duyurdu: Türk gemisi geçti Küresel zorba ve siyonist uşaklarından alçak pusu: Tümgeneral Hademi şehit oldu! İran savaşı ABD'yi batırıyor: Günlük maliyet 1 milyar doları aştı
Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet talebi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet talebi

Türkiye’nin gündemine oturan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanmaya başlanan Nevzat Bahtiyar hakkında savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmasının ardından Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına başlandı.

TRT Haber'e göre, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Bahtiyar ile Narin'in babası Arif Güran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş da yerel mahkemenin müvekkiline verdiği kararı doğru bulduğunu savunarak, bu yönde karar verilmesini talep etti.

Heyet, söz konusu taleplerin oy birliğiyle ayrı ayrı reddine karar verdi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bilgiverenler

Bucezayı görunce birdaha bilgi verirmi

Davetçi

Hukuk bir aynı suçtan kesinleşmiş iki yargılama ve kişiye iki ceza veremez birileri iyi çalışıyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23