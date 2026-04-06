Galatasaray, ocak ayında bitiremediği transfere bu kez çok yakın! 50 milyon euro ödenmişti ve...
Galatasaray yine müthiş bir transfere imza atmak için kolları sıvadı.
Galatasaray ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Manuel Ugarte için temaslarını sürdürdüğü ve Uruguaylı yıldıza gelecek yaz imza attırmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz ocak ayında kadrosuna katmak istediği ancak transferini sonuçlandıramadığı Manuel Ugarte'yi yeniden transfer gündemine aldığı öne sürüldü.
TEAMtalk'ta yer alan haberde, Manchester United'ın orta saha oyuncusunun, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde yeterli fırsatı bulamadığı ve Kırmızı Şeytanlar'daki geleceğinin giderek belirsizleştiği belirtildi.
Galatasaray'ın önümüzdeki aylarda Ugarte için nihai bir anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu, United'ın da futbolcuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi. Haber detayında, Galatasaray'ın ocak ayında Ugarte'ye imza attırmaya yaklaştığı hatırlatıldı ve sarı kırmızılıların Uruguaylı ön libero için ilgisini azaltmadığı, yaz transfer dönemi öncesinde girişimlerini yeniden canlandırmaya hazırlandığı ifade edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23