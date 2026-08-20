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Sıladan gurbete… Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor

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Sıladan gurbete… Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerimizin, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğu devam ediyor.

#1
Foto - Sıladan gurbete… Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor

İzinlerini tamamlayan gurbetçiler, Avrupa'ya açılan sınır kapılarına gelerek gümrük ve pasaport işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

#2
Foto - Sıladan gurbete… Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor

Dönüşlerin yoğunlaşması nedeniyle sınır kapılarında zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.

#3
Foto - Sıladan gurbete… Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor

Gurbetçilerin en çok tercih ettiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda da yoğunluk gözleniyor.

#4
Foto - Sıladan gurbete… Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor

Almanya'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Burak Bülbül, tatilini memleketi Samsun'da geçirdiğini ve Karadeniz Bölgesi'ni gezdiğini söyledi.

#5
Foto - Sıladan gurbete… Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor

Her yıl yıllık izninde Türkiye'ye geldiğini belirten Bülbül, "Tatilimiz çok güzel geçti, çok memnunuz. Hasretimizi giderdik, akrabalarımızın ellerini öptük, yeğenlerimizle görüştük." dedi.

#6
Foto - Sıladan gurbete… Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor

Almanya'ya dönen Rabbani Taşdelen de tatilde bol bol akraba ziyareti yaptıklarını anlattı.

#7
Foto - Sıladan gurbete… Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor

Dönüş yolculuğunun buruk geçtiğini ifade eden Taşdelen, "Gelirken güzel ve heyecanlı oluyor, yol çabuk geçiyor. Geri dönerken hüzün oluyor çünkü akrabalarımızdan ayrılıyoruz. Seneye inşallah yine vatanımıza geleceğiz." diye konuştu.

#8
Foto - Sıladan gurbete… Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor

Avusturya'ya dönen Mehmet Ülker ise 42 yıldır gurbette yaşadığını ve her yıl tatil için memleketi Yozgat'a geldiğini söyledi.

#9
Foto - Sıladan gurbete… Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor

Dönüş yolunun hüzünlü ve buruk geçtiğini dile getiren Ülker, gelecek yıl Türkiye'ye yapacağı ziyareti şimdiden iple çektiğini belirtti.

#10
Foto - Sıladan gurbete… Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor

Almanya'ya giden Ferhat Özkan da tatilini memleketi Nevşehir'de geçirdiğini anlattı.

#11
Foto - Sıladan gurbete… Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor

Tatilinin güzel geçtiğini belirten Özkan, "Eş dost ziyareti yaptık. Ordu'yu gezdik, teleferiğe bindik. Tatil çabuk geçti, şimdi dönüş yolundayız." ifadelerini kullandı.

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