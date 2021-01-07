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İSLAM İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın şartı hangileridir?
İSLAM

İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın şartı hangileridir?

İslam, Arapçadan dilimize geçen bir kelimedir. Bu kelimenin sözlükteki anlamı ise gönülden tamamen kişinin kendi isteğiyle Allah’a itaat etmesi anlamına gelir. İslam'ın şartları nelerdir? İslam'ın şartı kaç tanedir? İslam'ın şartları ile ilgili ayetler ve hadisler...

Yeniakit Publisher
2021-01-07 21:47:00 -
İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın şartı hangileridir?

Müslüman bir kişinin muhakkak bilmesi gerekir. Bu şartlar büyük, küçük fark etmeksizin yerine getirilmelidir. İslam’ın şartları ve anlamları bazı kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alır. İslam'ın şartı kaçtır?

İslamın şartları neler?

Kelime-i Şehadet Getirmek:

İslam’ın birinci ve ilk şartı olan Kelime-i Şehadet, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir. En önemli şartların başında gelen Kelime-i Şehadet’i Müslüman olan bütün kişilerin yerine getirmesi lazım gelmektedir.

Namaz Kılmak:

İslam’in ikinci şartı olan ve İslam Dini’nin direği olarak kabul edilen Namaz Kılmak; Allah inancına sahip ve hem aklı yerinde kişilerin hem de ergenlik döneminden itibaren yapılması gereken ve sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı şeklinde günde beş vakit yerine getirilen ibadettir.

Oruç Tutmak:

İslamın üçüncü şartıdır olan Oruç Tutmak; Zamansal olarak Ramazan ayında gerçekleştirilen ve bu sayede nefsini terbiye edecek Müslümanlar tarafından bir ay boyunca yapılan, gerçekleştirilmediği takdirde de büyük bir günah olan farz ibadetidir.

Zekat Vermek:

İslam’ın dördüncü şartı olan Zekat Vermek; Müminlerin sahip olduğu malın ve paranın kırkta birini sadaka şeklinde ihtiyaç sahiplerine, yani fakir ve yoksul olan kimselere dağıtması şeklinde buyurulan ibadettir.

Hacca Gitmek:

İslam’ın beşinci ve son şartı olan Hacca Gitmek; Müminlerin hac zamanı geldiğinde, Mekke-i Mükerreme’yi ziyaret ederek Kâbe'yi tavaf etmesi olarak yapılan ibadettir. Öte yandan her Müslüman için farz olan bir ibadet değildir; hac ibadetini maddi durumu yerinde olan ve borcu bulunmayan kimseler tarafından yapılan ibadettir.

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