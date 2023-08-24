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İSLAM İslam'ın helal paraya verdiği değer! Dr. İhsan Şenocak anlattı
İSLAM

İslam'ın helal paraya verdiği değer! Dr. İhsan Şenocak anlattı

Yeniakit Publisher
2023-08-24 16:43:00 -
İslam'ın helal paraya verdiği değer! Dr. İhsan Şenocak anlattı

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İslam'a göre helal para kazanmanın önemini anlattı.

"Kapitalizmanın ahlakı yoktur." diyen Dr. Şenocak, "Bir şahsı vergi rekortmeni ilan ederken onun parayı nereden ve nasıl kazandığına bakmaz. Fuhuş tacirine madalya takar." ifadelerini kullandı.

Dr. Şenocak sözlerini şöyle tamamladı: İslam’a göre ise sokakları temizleyen kardeşimizin maaşı, haram yoldan servet kazanan kapitalistin milyarlarından daha değerlidir.

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