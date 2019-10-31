Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında 2019-2020 yılı eğitim öğretim döneminde görevlendirilen manevi danışmanlarla bir araya geldi.

Manevi danışmanlar için KYK ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kızılcahamam’dadüzenlenen eğitim seminerinde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, manevi danışmanların gençlerle ilgilenerek geleceği imar etme bakımından, din hizmetinin en önemli ve verimli alanında çalıştıklarını söyledi.

Özel bir alanda hizmet etmek için özel donanımların gerektiğini belirten Başkan Erbaş, “Gençliği tanımak, onların ilgi ve duygu dünyalarının farkında olmak, gençlerle iletişim dili, iletişim vasıtaları oluşturmak görevinizin en başta gelen özelliklerindendir” dedi.

Doğru bilgiyi gençlere ulaştırmanın önemini vurgulayan Başkan Erbaş, “Bu konuda onlara rehberlik etme, etkileyici sözlerle Hakka, doğruya, hakikate çağırma, ahlaklı davranışlarla örnek olma gibi büyük ama mukaddes sorumluluklar gerektirmektedir” diye konuştu.

Gençliği, ‘insanın çevreyle iletişim kurma sürecinden, kimlik inşasına ilk adımların atıldığı dönem, ömrün en dinamik ve bereketli evresi’ olarak tanımlayan Başkan Erbaş, gençlere bu dönemlerinde rehberlik yapmanın önemine değinerek, şunları söyledi;

“Peygamberimizin yanındaki gençlerle gençlerimizi tanıştıracaksınız”

“İşte sizler böyle bir döneme rehberlik yapacaksınız. Kur’an’daki gençlerin inancı ve ahlakıyla bu çağın gençlerini buluşturacaksınız.Onların örnekliğinden bugünkü gençlerin istifade etmesini sağlayacaksınız. Tabiki bu konuda öncelikle ve özellikle sizler rol model olacaksınız. Peygamberimizin yanındaki gençlerle gençlerimizi tanıştıracaksınız.Biliyoruz ki İslam’ın hakikatleriyle gençliğin heyecanı buluşursa dünya değişecektir.Özellikle ve öncelikle Peygamber Efendimizin gençlere yönelik davranışlarını, yaklaşımlarını, onlarla nasıl iletişim içerisinde olduğunu, onları nasıl eğitip yetiştirdiğini anlamak zorundayız. Bunu anlarsak gençlere yönelik bizim davranışlarımız, vermiş olduğumuz eğitimlerin daha nitelikli ve etkili olacağından hiçbir şüphe yoktur.”

“Peygamberimiz, hayatın tüm alanlarında gençlere önemli sorumluluklar vermiştir”

Peygamberin, gençlerle olan iletişimine dikkat çeken Başkan Erbaş, Peygamberin, gençlerde güven, sevgi, saygı, samimiyete dayalı bir iletişim içerisinde olduğunu, gençlerle kol kola hareket ederek onların gönül ve zihin dünyalarına rehberlik ettiğini, yaşanan hayatın tüm alanlarında gençleri istihdam edip onlara önemli sorumluluklar verdiğini dile getirdi.

“Elbette sözümüzü tesirli kılmak için temel kaynağımız Kur’an-ı Kerim ve Sünnet olmalıdır” ifadelerini kullanan Başkan Erbaş, manevi rehberlere, aktüel bilgiyi ve günceli her zaman takip etmelerini; sosyal bilimler, edebiyat, tarih, toplum-bilim, teknoloji, fizik gibi okumalar yapmalarını tavsiye etti.

“Gönülleri fethetmemiz gerekiyor”

Gençlere Peygamberi bir metotla yaklaşmak gerektiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Çocuklarımıza, gençlerimize eğer rol model olabilirsek, salih amel işleyerek sözünü tesirli hale getiren davetçiler, muallimler, öğretmenler olursak bu milletin çocukları, gençleri yanlış yerlere gitmezler” şeklinde konuştu.

Eldeki imkanları iyi değerlendirmek gerektiğine işaret eden Başkan Erbaş, “Bizim gönülleri fethetmemiz gerekiyor. Fırsatları çok iyi değerlendirmek zorundayız. Uykumuzdan, dinlenmemizden fedakarlık etmek zorundayız. Gecemizi gündüzümüze katmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“İhlas ve samimiyeti kuşanmak, bizlere bitip tükenmek bilmeyen bir sermaye verecek”

Çalışmalarda samimi olmak gerektiğini ifade eden Başkan Erbaş, “İhlas ve samimiyeti kuşanmak, bizlere bitip tükenmek bilmeyen bir sermaye verecek ve manevi bereketin kapılarını aralayacaktır inşallah. Yeter ki biz samimi olalım. Sadece Allah rızasını umarak, ihlas, samimiyet ve tevazu gibi en büyük değer ve nimetleri Cenab-ı Hak karşılık olarak bizlere verecektir” dedi.

Temsilin takdimden daha önemli olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, “Sahih bilgi, beşeri ilişkilerde nezaket ve zarafet, ‘muhataba görelik’ yani insanlara seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre konuşmak, ilgi, sevgi, hikmet, güzel ve etkili söz, ayrım yapmadan herkese dinin evrensel mesajını ulaştırmak, bu metodunun başlıca ilkeleridir” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş konuşmasının ardından, KYK’ya bağlı öğrenci yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlarlahatıra fotoğrafı çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen seminere, 380 manevi danışman katıldı.