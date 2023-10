İslami STK'lardan Diyarbakır'da Filistin mitingi! 'İsrail bir devlet değildir'

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonuna karşı katil İsrail, Gazze'de masum sivillere saldırdı.

8 gündür aralıksız olarak Gazze'ye ölüm yağdıran siyoniste karşı Diyarbakır'da düzenlenen mitingin açılış konuşmasını Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Gazeteci Kenan Alpay yaptı.

Hazırlanan ortak basın açıklamasını, Alpay'ın ardından Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir okudu.

'İsrail devlet değildir'

"Sözün bittiği yerdeyiz" mesajıyla sözlerine başlayan Tekdemir, "İki yüzlülüklerin zulmü azdırdığı, soykırımcı siyonistler Filistin'de katliam yaparken susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Evet, bugün Filistin’de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var ve o şebekeye kimileri devlet diyor. Hayır, israil bir devlet değil, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütü, bütün dünyaya kötülük yayan soykırımcı bir organizasyondur." şeklinde konuştu.

"İnsanlık nerede? Onur nerede?" diye soran Tekdemir, "Bugün Filistin’de can pazarı kurulmuş. Gazze'de çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar, insanlık ölüyor ve biz biliyoruz ki Filistin’de kardeşlerimiz onurlarıyla şehid oluyor." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in savaş suçu işleyerek mazlumlara zulmünü had safhaya çıkardığını anlatan Tekdemir, sözlerine şöyle devam etti:

Şu vahşetin ortasında kan ve irinden beslenen siyonistlerin savunma bakanı Filistinliler hakkında 'onlar insan değil, hayvanlarla savaşıyoruz' diyor, kötülüğün görüntüsü Netanyahu 'Gazze’yi dümdüz edeceğiz' ifadesini kullanıyor, sözde sağlık bakanı, 'hastanelere başvuran Filistinlileri tedavi etmeyeceğiz' hatta 'hastanede yatan Filistinliler infaz edilebilir' diyerek kutsal bir mesleği terör aracına dönüştürüyor. Sözde cumhurbaşkanları, 'Elektrik, su, yiyecek verilmeyecek; ulaştırmaya çalışan araçlar vurulacak' derken sözde bir milletvekili, 'nükleer silah kullanmalıyız' diyebiliyor."

Her savaşın bir hukuku, bütün mahlukatta bir denge vardır. Fakat bu kandan ve irinden beslenen örgüt, vahşetini sınırlayacak hiçbir değere, hukuka sahip değil. İnsanlıktan çıkmış sözde savunma bakanları 'Askerler her şeyi yapabilir, hiçbir yaptığı için sorumlu değiller, yargılanmayacaklar…' diyor, ABD'li bir senatör 'Bu bir din savaşı, her yeri bombalamalıyız' diyerek kötülük rejimine dini bir kılıf geçiriyor. İsraile giden ABD dışişleri bakanı, 'Ben buraya ABD dışişleri bakanı olarak değil bir Yahudi olarak geldim' diyerek 'bu din savaşı' sözüne destek vermiş oluyor ve kendisi de bir katliam üzerine kurulmuş ABD ve İngiltere bu kanlı rejime destek olması için uçak gemileri gönderiyor.

Güvenlik güçlerimizin Suriye’deki haklı operasyonlarından rahatsız olmaları da bundan. Emperyalistlere güçlü bir sesle altını çizerek ifade etmek isteriz ki; 'Daha çok rahatsız olacaksınız!'. Kirli bir propaganda çarkı altında yaşıyoruz. Kitlesel ölümleri gerçekleştirenler suçsuz, kendini savunanlar suçlu. Kimse başını kuma gömmesin, bir ekran görüntüsüne kapılıp kendini kurtaracağını da zannetmesin. Sırtını emperyalistlere dayamış bir terör örgütü aralıksız yetmiş beş-seksen yıldır katliam yapıyor Filistin topraklarında. Katil belli iken kimse güce yaslanıp maktulü taşlamasın." diye belirtti.

Tekdemir, "Biz postallarıyla adaleti ezenlerin değil, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının yanındayız. Onun için bir kere daha haykırıyoruz: İsrail soykırımcı bir terör örgütüdür, kan ve irinden beslenen bu terör şebekesi elbette yerle yeksan olacak.