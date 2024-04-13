İslamı seçen ünlü: Sadece sıradan bir kitap değil, Allah’ın kelamıydı... Alman Hanna’nın net bir mesajı var

Dünya Kick Boks şampiyonu ve sanatçı Hanna Hansen, Müslüman olduktan sonra “Onlarca yıldır dünyanın her yerinde aradığımı bir kitapta (Kur’an- Kerim) buldum. Bu sadece sıradan bir kitap değil, aynı zamanda Allah’ın kelamıydı” dedi.

Hanna Hansen kimdir?

Hanna Hansen profesyonel bir boksör olan ve aynı zamanda eski kickboks dünya şampiyonu. O aynı zamanda hem model ve hem de DJ'lik yapmış bir isim. Hanna Hansen 2019 yılında henüz 39 yaşındayken Almanya'nın en ünlü yetenek yarışmasında birinci oldu. Hansen ödül töreninde binlerce kişiye DJ'lik yaptı.

Bu güne kadar beş kez Almanya şampiyonu ve bir defa da dünya kickboks şampiyonu olan Hanna Hansen Kur’an-Kerim okuyor.