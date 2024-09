İslam’ı seçen Macar aktivistten LGBT’ye bir tokat daha

2022 yılında Hristiyan bir aktivist olarak Büyük Aile Buluşması’na video desteği sağlayan Macar aktivist Reka Szilagyi,2023'te Müslüman olarak bir destek videosu daha paylaştı. Bu yıl ise LGBT Propagandasına karşı duruşunu bir adım öteye taşıyarak, Büyük Aile Buluşması’na şahsen katılacak ve sahnede konuşma yapacak. Reka Szilagyi, Büyük Aile Buluşması öncesinde yaşadığı dönüşüm sürecini ve LGBT Propagandasına karşı görüşlerini paylaştı.

“Geleneksel Aile Yapısının Korunması Gerekiyor!”

Güney Macaristan’ın Szeged kasabasında sıradan bir ailede büyüyen Reka Szilagyi, lise eğitimini Katolik bir okulda tamamladığını ve üniversite öğrenimini biyoloji alanında gerçekleştirdiğini belirtti. Satış elemanı olarak kariyerine devam ederken, çektiği bir video ile hayatında önemli bir değişim yaşadığını ifade etti.

Szilagyi, “Sıradan bir şirket toplantısındaydım ve başka bir aktivist bana LGBT Propagandası hakkında fikrimi paylaşmak isteyip istemediğimi sordu. Bu olay üzerine toplumsal konular hakkında daha fazla bilgi edinmek istedim. Burada en önemli nokta şu ki; geleneksel aile yapısının korunması gerekiyor. Medyada ve toplumda, geleneksel değerlerin korunması için yapılan mücadeleye destek vermek istiyordum. Hayatım boyunca geleneksel aile modeline inanan biri oldum. Medyanın, geleneksel aile modeli dışındaki ailelerin giderek daha fazla kamuoyunun gözü önüne çıkmasına izin verdiğini görmek ise beni üzdü. Bunun doğru olmadığını hissettim ama sıradan bir vatandaş olarak ne yapabileceğimi bilmiyordum. Sonra elhamdülillah Allah, bana bu konudaki hislerimi konuşma fırsatı verdi.” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

“Macaristan'da LGBT Propagandası Engelleniyor”

Reka Szilagyi, Macaristan'daki LGBT Propagandaları hakkında şu ifadeleri kullandı: “Macaristan’da LGBT propagandaları engelleniyor. Mevcut hükümet bu tür etkinlikleri engellemeye çalışıyor ve geleneksel aile modelini teşvik ediyor. Bu nedenle, Macaristan’da LGBT etkinlikleri düzenlenmiyor, hükümet bunlara izin vermiyor. Bu bağlamda, LGBT Propagandası karşıtı etkinliklere de ihtiyaç duyulmuyor.”

“İslam’ın Her Ayrıntısıyla Mükemmel Olduğunu Hissettim”

Macar aktivist Reka Szilagyi, 2022 yılında düzenlenen 1. Büyük Aile Buluşması için hazırlayıp gönderdiği video mesajdan sonra yaşadığı manevi dönüşümden de bahsetti: “Videomdan sonra İslam'ı incelemeye başladım. İslam hakkında ne kadar çok şey öğrenirsem, o kadar çok şey bilmek istedim. Bu dinin her ayrıntısıyla mükemmel olduğunu hissettim. Çok okudum ve en önemli gerçekleri ve öğretileri araştırdım. Macaristan'da yaşayan Müslümanlarla iletişime geçtim ve sorularıma cevap bulmama yardımcı oldular. Her gün yolumu bulduğumu hissettim. Biliyorum ki İslam bir din değil, bir yaşam biçimidir. Allah, hayatın her alanında rehberlik etmiştir. Ancak hemen İslam’a yönelmeye karar verdiğim bir olay oldu. Bir sabah yatakta yatıyordum, tam olarak uyanık değildim. Sonra bir ses duyuldu ve zihnimde,insanın gözlerini açanın da kapatanın da olduğu belirdi. Bunun Allah'ın bana mesajı olduğunu hemen anladım.” Szilagyi, bu sözleriyle İslam’ın kendisine sunduğu derin anlayışın ve rehberliğin, yaşamında köklü bir dönüşüm sağladığını ifade etti.

Reka Szilagyi'den Büyük Aile Buluşması’na Davet: “Birlikte LGBT Propagandasının Yayılmasını Durdurabiliriz”

Reka Szilagyi, Büyük Aile Buluşması’nın önemini ve toplu hareketin gücünü vurgulayarak şu sözleri sarf etti: “Orada olacak her kişi için hamd ediyorum. Bana göre bu etkinliğe katılan herkes bir kahramandır. Tek başına bir kişi her zaman dünyada bir fark yaratamayabilir, ancak bir araya gelirsek, Allah bize yardım edecektir. Sadece birlikte LGBT Propagandasının yayılmasını durdurabiliriz. 15 Eylül’de İstanbul’da çocuklarımız ve insanlık için birlikte mücadele edelim.”

Yüzlerce sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Büyük Aile Platformu tarafından düzenlenen Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş, 15 Eylül Pazar günü saat 14.00’te Saraçhane Fatih Anıt Parkı’nda gerçekleşecek.